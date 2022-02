SV om klimarapport: På tide å ta ansvar også i Noreg

innenriks

– Når du ser det kaoset av katastrofar, konfliktar og menneske på flukt som klimakrisa skaper, er det faktisk på tide å ta ansvar her i Noreg også. Vi må snart forstå at det er dette vi ber om når vi held fram med å leite etter olje, seier Haltbrekken, som er SVs klimapolitiske talsperson.

Han viser til at SV, Ap og Sp i klimameldinga i fjor stod saman om ei rekkje forslag.

– No forventar eg at regjeringa følgjer opp og kjem med ein ny plan for å kutte utsleppa i Noreg i dette året, seier Haltbrekken.

