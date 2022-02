Røde Kors: Enorm givarvilje til Ukraina

innenriks

– Vi er utruleg takksame. Både privatpersonar og næringsliv har vist stor solidaritet og stort engasjement. Med støtta kan vi hjelpe mange som uskuldig er ramma av krigen, seier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Apeland seier vidare at hjelpeorganisasjonen er i ein akutt fase der dei mest grunnleggjande behova som mellom anna mat, vatn, klede og husly blir dekte.

– Allereie no kan vi slå fast at det vil vere behov for støtta vår i lang tid framover, seier han.

Frivillige i Ukraina er i full gang med å hjelpe befolkninga der tryggingssituasjonen tillèt det. Ukraina Røde Kors jobbar òg med å skaffe blodgivarar og gir akutt helsehjelp og førstehjelp. Samtidig førebur Røde Kors i Noreg ein forsterka og utvida helseinnsats og støtte til Den Internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) sitt arbeid i Ukraina.

(©NPK)