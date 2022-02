Oslo Børs enda i pluss – nedgang i Europa

innenriks

Ein av dei mest omsette måndag ettermiddag var Equinor. Selskapet opplyste måndag at det stansar nye investeringar i Russland og startar prosessen med å gå ut av eksisterande samarbeidsprosjekt i landet. Ved stengjetid låg Equinor opp 1,72 prosent.

– Invasjonen av Ukraina representerer eit forferdeleg tilbakeslag for verda, og våre tankar går til alle dei som lid som følgje av det militære angrepet, sa konsernsjef Anders Opedal i Equinor i ei pressemelding natt til måndag.

Prisen på eit fat nordsjøolje, som førre veke bikka over 100 dollar fatet for første gong sidan 2014, låg like før klokka 17 på 97,78 dollar fatet, ned 0,63 prosent.

Tungvektarar som Aker BP (+0,85) og Frontline (+8,41) enda dagen i pluss. Samtidig enda DNB (-0,45) og Telenor (-0,19) ned.

Der Oslo Børs har stige gjennom dagen, er situasjonen ein heilt annan i Europa. Børsane over store delar av kontinentet har falle tydeleg gjennom dagen, skriv E24.

Omkring klokka 17 var DAX 30-indeksen i Frankfurt ned 1,08 prosent, FTSE100 i London er ned 0,72 prosent og CAC 40 i den franske hovudstaden fell 1,65 prosent

(©NPK)