Ny NHO-undersøking: Mangel på kompetent personell hos norske bedrifter

Ifølgje NHOs kompetansebarometer har mangelen på relevant utdanning aldri vore høgare – og det er kompetanse innan handverksfag som særleg utmerker seg.

Undersøkinga, som har vorte gjennomført årleg sidan 2014, viser at heile 55 prosent av bedriftene oppgir at dei har behov for denne kompetansen.

Det udekte kompetansebehovet har dei siste åra auka. I 2019 svarte like under 50 prosent av medlemsbedriftene at dei hadde eit udekt kompetansebehov. I år er talet oppe på 57 prosent.

– Dersom vi ikkje får på plass tiltak og får tetta kompetansegapet, vil det vere ein tragedie for dei som kunne ha skapt fleire arbeidsplassar, men også dei som kunne fått dei jobbane, seier administrerande direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Ho meiner ei av løysingane på kompetanseutfordringane er ei grunnskulereform.

– Praktiske fag må givast langt meir merksemd, slik at elevar blir sikra eit tilbod som både gir læring og meistringskjensle. Mange av dei som går i 10. klasse, kjenner ikkje til alle dei jobbmoglegheitene som ligg i yrkesfag, anten det dreier seg om frisør, kokk eller snekker, seier Kaltenborn.

