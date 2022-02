Norsk professor om klimarapport: Det hastar å handle

innenriks

Siri H. Eriksen er professor ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) og er hovudforfattar på kapittel 18 i rapporten. Det tek for seg kor nødvendig ei klimarobust utvikling er.

Dette er ei utvikling som inneber at samfunnet tilpassar seg klimaendringar og kuttar i klimagassutsleppa på ein måte som fremjar berekraftig utvikling.

– Det vi veit om effekten av klimaendringar, risiko og sårbarheit gjer at det hastar å jobbe for klimarobust utvikling. Berekraftsmåla er ei god rettesnor for korleis vi formar ut tiltak for å møte auka klimarisiko og å avgrense oppvarminga, seier Eriksen.

– Viss vi skal sikre ei leveleg framtid for alle på jorda, hastar det å handle, understrekar professoren.

Kollegaen hennar, professor Tor Arve Benjaminsen, er hovudforfattar i kapittel 1 av rapporten, som introduserer hovudinnhalda i delrapporten og nøkkelomgrep.

