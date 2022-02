innenriks

Søndag vart det avgjort at luftrommet blir stengt for russiske fly i store delar av Europa, også i Noreg. Måndag tredde altså forbodet i kraft.

– Per klokka 9.15 vart det innført formelt forbod for russiske flygingar over norsk luftrom. Flygingar som er gjorde før det, er ikkje å vurdere som krenkingar av norsk luftrom, seier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Håvard Vikheim hos Luftfartstilsynet til Dagbladet.

