Norsk Journalistlag krev IFJs russiske visepresident avsett

innenriks

– At den internasjonale journalistføderasjonens (IFJ) visepresident, Timur Shafir, støtter sensur er oppsiktsvekkjande og eit bevis for at han ikkje kan vere ein representant for fri og uavhengig journalistikk. Derfor krev vi avgangen hans, seier leiar Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag (NJ).

Shafir har gått ut i russiske medium og støtta dei strenge sensurreglane til styresmaktene i omtale av invasjonen i Ukraina, ifølgje NJ. Shafir er generalsekretær i det russiske journalistforbundet (RUJ). Ifølgje tidlegare tilsette har forbundet dei siste åra knytt seg stadig tettare til makthavarane.

– Det viser òg at det var ei rett avgjerd då dei nordiske journalistforbunda braut kontakten med det russiske journalistforbundet, som står fram som ein del av apparatet til styresmaktene, seier Tryggestad.

