NRK ut av Kyiv – andre journalistar blir igjen

Det er reporter Gro Holm og fotograf Gunnar Bratthammer som vore NRKs team i den ukrainske hovudstaden dei siste vekene, skriv Medier24.

Russiske styrkar er på veg mot Kyiv, og det har vore samanstøytar med einingar inne i byen i løpet av helga.

VG og Aftenposten har kvart sitt team på tre journalistar i Kyiv. I motsetning til NRK har dei valt å bli verande i hovudstaden der dei bur på eit hotell i sentrum. Sjefredaktør i VG, Gard Steiro, seier til avisa Journalisten at det ikkje er trygt å evakuere journalistane.

– Vi har to betraktningar no. Det er viktig å vere til stades i Ukraina. Men tryggleiken til medarbeidarane våre kjem aller først. Teamet har det etter forholda bra, og dei har utstyret dei treng for å vere der over lang tid. Det er førebels trygge omgivnader sjølv om situasjonen er uføreseieleg, seier Steiro.

Steiro seier det fram til no ikkje har vore mogleg å evakuere journalistane på grunn av portforbodet som har vore gjeldande i Kyiv, men at det finst veg ut av byen.

