NRK, VG og Aftenposten ut av Kyiv

innenriks

Reporter Gro Holm og fotograf Gunnar Bratthammer har vore NRKs team i den ukrainske hovudstaden, skriv Medier24.

– Vi har vore i Kyiv i nesten to veker, og for oss var det no eit rett tidspunkt å trekkje seg ut. Vi rekna at vi hadde ei moglegheit i helga til å flytte på oss, noko som kunne bli vanskeleg på eit seinare tidspunkt, sa utanriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen tidleg måndag.

Seinare same dag kom meldinga om at VG og Aftenposten – med tre journalistar kvar – gjer det same.

– Dei har det bra etter forholda og er ved godt mot. VG og Aftenposten vurderer no i samarbeid situasjonen vidare fortløpande, seier Bjørn-Martin Bache Nordby, kommunikasjonsdirektør for Schibsteds nyheitsmedium, til Medier24.

Russiske styrkar er på veg mot Kyiv, og det har vore samanstøytar med einingar inne i byen gjennom helga.

(©NPK)