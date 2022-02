Miljødirektoratet: Menneskeleg påverknad på klima er eintydig

innenriks

Ho leidde den norske presentasjonen av delrapporten måndag og overrekte den symbolsk til klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), som var med på video frå eit FN-møte i Nairobi.

– FNs klimapanel har slått fast at menneskeleg påverknad på klima er eintydig. Det vi gjer i dag er avgjerande for framtida. Rapporten viser at verken utsleppskutt eller tilpassing til klimaendringane fram til no har vore tilstrekkeleg og at jo lenger vi ventar, jo dyrare og meir krevjande vil det bli, seier Hambro.

(©NPK)