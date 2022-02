MDG og Raudt ønskjer russiske oligarkar ut av norsk olje og gass

innenriks

– Det seier seg sjølv i situasjonen vi har komme i no, at russiske petroleumsselskap ikkje kan vere ein del av paraplyorganisasjonen Norsk olje og gass. No er det på tide at dei kuttar alle band og avsluttar medlemskapen deira, seier nestleiar Arild Hermstad i MDG til NTB.

Måndag vedtok styret i Equinor å stanse nye investeringar i Russland og å starte prosessen med å gå ut av eksisterande samarbeidsprosjekt i landet.

Uttrekkinga betyr slutten på eit ti års langt samarbeid med den russiske oljegiganten Rosneft, som er 40 prosent eigd av den russiske staten og leidd av den tidlegare toppolitikaren Igor Setsjin, ein av president Vladimir Putin næraste. Det som er mindre kjent, er at både Rosneft og Lukoil, eit anna stort russisk oljeselskap, samtidig vart ønskt velkommen på norsk sokkel, der dei har vore til stades sidan, skriv Dagens Næringsliv.

– Russland og dei rike oligarkane må kjenne på kroppen verknaden av dei økonomiske sanksjonane, eller så vil Russland berre halde fram krigføringa. No har Equinor vedteke å trekkje seg ut av samarbeid i Russland, Oljefondet trekkjer seg ut av Russland, og ei rekkje andre tiltak er sett i verk frå alle statlege aktørar. Eg tenkjer òg norske interesseorganisasjonar må kutte alle band økonomisk og samarbeidsmessig, seier Hermstad.

Nestleiar Marie Sneve Martinussen i Raudt meiner at straffetiltak mot krinsen omkring Putin er enormt effektive.

– Vi ber regjeringa halde oppe trykket ved å kaste russiske oligarkar ut av norsk olje og gass, seier ho og legg til:

– Dermed rammar vi makthavarane bak denne folkerettsstridige angrepskrigen direkte, utan å tyne vanlege russarar. Skal vi få slutt på invasjonen, er det krinsen rundt Putin vi må straffe.

