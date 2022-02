Lavrov blir fråteken æresdoktortittel ved UiT

innenriks

– På bakgrunn av medansvaret til den russiske utanriksministeren for invasjonen fråtek universitetsstyret han tittelen æresdoktor, vedtok styret på eit ekstraordinært møte måndag ettermiddag og refererte til Russlands invasjon av Ukraina.

Lavrov vart tildelt tittelen æresdoktor ved universitet for over ti år sidan for arbeidet sitt med den historiske delelinjeavtalen i Barentshavet, skriv UiT på nettsidene sine.

Overfor VG tok Høgre-politikar Erlend Svardal Bøe førre veke til orde for å fråta han tittelen som følgje av Russlands invasjon av Ukraina.