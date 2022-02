Jordskifterettane slit med å rekruttere dommarar

innenriks

Det kjem fram i styrepapira til neste vekes styremøte i administrasjonen, som nettstaden Rett24 har fått tilgang til.

Jordskifterettane tek for seg saker knytt til fast eigedom og rettar til eigedommar. Det finst 19 jordskifterettar. Før domstolsreforma var talet 34.

– Denne utfordringa har vorte alvorleg og prekær. Det er heilt avgjerande for kompetansen til jordskiftedomstolane og rettstryggleiken for brukarane at ein klarer å tiltrekkje seg dei beste kandidatane til dommarstillingar, skriv Domstoladministrasjonen i sakspapiret.

Dei tek til orde for å auke løna med 300.000 kroner for å bøte på rekrutteringsproblemet.

