Høgre støttar regjeringa dersom dei vel å sende våpen til Ukraina

innenriks

Høgre stadfestar overfor NTB at dei vil støtte regjeringa dersom dei vel å sende våpen til Ukraina.

Ei rekkje land, blant dei Finland, Sverige, Tyskland og Nederland, har allereie bestemt seg for å sende våpen.

I Noreg derimot har ein sidan 1959 hatt eit forbod mot eksport av våpen til land i krig eller der krig truar, men fleire parti opnar no døra for å gå imot dette.

Høgre, Frp, KrF og Venstre positive

Frp vedtok måndag ettermiddag at dei er positiv til å sende våpen til Ukraina dersom det ikkje svekkjer Noregs forsvarsevne.

– Det er viktig at Noreg no stiller opp når eit fritt og demokratisk land blir invadert. Då er det eit viktig signal å sende at vi står saman med våre allierte og sender materiell som ukrainarane no treng, seier Frp-leiar Sylvi Listhaug i ei pressemelding.

Også KrF har gitt grønt lys for å vere med på å sende våpen og ammunisjon til Ukraina, skriv VG.

– Fordi vi står overfor ein heilt ny situasjon der Russland har gått til angrep på Ukraina og står for eit alvorleg brot på folkeretten, meiner KrF at Ukraina må ha moglegheit til å forsvare seg mot den store angrepsstyrken frå Russland, skriv utanrikspolitisk talsperson Dag-Inge Ulstein til avisa.

MDG skriv i ein e-post til NTB at dei skal avgjere standpunktet sitt om å sende våpen og ammunisjon til Ukraina på landsstyremøtet til partiet måndag kveld klokka 20.

Raudt seier nei

Søndag kunngjorde regjeringa at Noreg sluttar seg til EUs sanksjonar mot Russland. Det betyr mellom anna at norsk luftrom blir stengt for russiske fly. I tillegg har regjeringa vedteke å sende militært utstyr til Ukraina – i hovudsak hjelmar og verneutstyr.

Noreg går dermed ikkje inn for å selje eller donere våpen til Ukraina, slik Sverige, Danmark og Finland har gjort. Det meiner Venstre at Noreg burde ha gjort.

– Eg var glad for å høyre at regjeringa opnar for å støtte Ukraina med hjelmar og vestar, men ukrainarane treng òg våpen for å forsvare fridommen sin. Danmark og Sverige leverer våpen til Ukraina, då bør det vere sjølvskrive at Noreg òg gjer det, sa Venstre-leiar Guri Melby søndag.

Raudt meiner Noreg ikkje bør sende våpen til Ukraina no, men støttar regjeringsforslaget om å sende militært utstyr, skriv NRK.

SV opplyser at dei ikkje ønskjer å ta stilling til om Noreg bør sende våpen til Ukraina før regjeringa eventuelt kjem med eit forslag om dette.

(©NPK)