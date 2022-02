Flyktninghjelpen har nødhjelpsteam i Polen og Moldova

innenriks

– Den krigen som no har komme, er det verste mareritt vi kunne sjå for oss. Det er ein stor krig i tettbygde område der sivilbefolkninga ikkje kjenner seg trygg og dermed blir kasta på flukt, seier generalsekretær Jan Egeland til NTB.

Måndag opplyste FNs høgkommissær for flyktningar at 500.000 personar har flykta frå Ukraina til europeiske naboland. Mange har komme til Polen og Moldova, og no jobbar Flyktninghjelpen med å sende nødhjelpsutstyr over grensa frå desse landa og inn i Ukraina. Dei ser òg på moglegheita for å opprette ein liknande operasjon i Romania.

Flyktar òg til Russland

– Det mange ikkje er klar over, er at det òg er mange ukrainarar som har flykta til Russland. Ikkje minst frå dei sjølverklærte folkerepublikkane aust i landet. Men det reiser òg folk til Russland frå andre stader i Ukraina, seier Egeland.

Flyktninghjelpen har førebels ingen planar om å gå inn med hjelp til flyktningane som er i Russland, men Egeland vil som prinsipp ikkje sjå bort frå at det kan skje.

– Vi har ikkje planar om å jobbe der, men vi er ein uavhengig og nøytral organisasjon, så vi vil gå dit behova er sterkast, seier han.

Organisasjonen har 70 medarbeidarar i Ukraina, og hovudbasen har hittil vore i byen Severodonetsk aust i landet. Byen har vore ramma av kraftige kampar.

– Vi har relokalisert ein del av dei til Vest-Ukraina. Derfrå ser vi for oss å leie operasjonen vidare, seier Egeland.

Kontantutbetaling

Ifølgje EU er over sju millionar menneske internt fordrivne i Ukraina. Flyktninghjelpen prøver å få i stand eit system for å utlevere kontantar, som er den mest effektive forma for hjelp, forklarer Egeland. Mange stader er det ikkje mangel på varer, men bankane er stort sett stengde.

– Eit alternativ kan vere at folk får ein konvolutt med kontantar. Ofte er dette mødrer med barn, og det er dei mest ansvarlege menneska i verda! Då kan dei bruke pengar til nødvendige behov der dei er, seier han.

– I tillegg hjelper vi til med å opprette sentrum der vi har dei mest nødvendige artiklane. Ikkje mat, men nødhjelp som kan vere alt frå ullteppe til å setje opp vass- og sanitærtenester, seier Egeland.

Utrygg flukt

Flukta kan vere både utruleg vanskeleg, kaotisk og farefull, understrekar Egeland. Han var sjølv i Ukraina for tre veker sidan og møtte eldre menneske og funksjonshemma som var særleg sårbare.

– For mange kan det vere farleg å bevege seg mot det dei ser som tryggleik. Det er så farefullt å flykte at dei kunne vore tryggare for dei å bli, seier han.

Om det ikkje kjem i stand ei våpenkvile, og krigen held fram med uforminska styrke, vil det utan tvil komme fleire millionar flyktningar til europeiske land, meiner han.

Han meiner Noreg må bruke paragrafen i utlendingslova som innvilgar kollektivt vern, slik ein gjorde overfor bosniarane under krigen på Balkan på 1990-talet.

– Absolutt, dette må Noreg opne for. Det er nettopp denne typen massefluktsituasjonar denne paragrafen er meint for, seier han.

(©NPK)