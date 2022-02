DNB: Usikkert om gasshandelen blir ramma av sanksjonane mot Russland

innenriks

DNB påpeikar at det er olje- og gasshandelen som gjer at Russland har eit overskot i utanriksøkonomien og dermed får eit valutaoverskot. No får bankane i Russland manglande moglegheit til å gjere opp handel i valuta.

Det vil ifølgje DNB ramme den russiske økonomien hardt og føre til kraftig inflasjon. Men eksporten av olje og gass til Europa gjer at det er uvisst kor alvorlege konsekvensane blir.

– Sanksjonane ser ut til å gi ei opning for at europeiske land skal kunne halde fram med å importere russisk olje og gass, skriv DNB i ein analyse og legg til at det kan bli smotthol i sanksjonane.

DNB påpeikar at uvissa vil føre til nervøse finansmarknader dei neste dagane.

(©NPK)