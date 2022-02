Apotek 1 innfører grense for kjøp av Jodix

innenriks

Kundane til apoteket kan maksimum kjøpe éin pakke av Jodix-pakningane med 100 tablettar og maks tre pakkar av pakningane med ti tablettar, opplyser Apotek 1 til NTB.

Grossisten får ei levering av legemiddelet måndag, som blir distribuert til dei 450 apoteka til kjeda denne veka. Det er òg venta ei ny levering til grossisten denne veka.

– Det er viktig at folk ikkje blandar Jodix, som er eit reseptfritt legemiddel med høgdose jod som berre skal brukast etter tilråding frå styresmaktene, og kosttilskot med jod, som er til daglegbruk. Kosttilskotet inneheld 225 mikrogram jod, medan Jodix inneheld 130.000 mikrogram jod, seier farmasøyt Kari Skaug Fredrikson i Apotek 1.

Årsaka til hoppet i etterspurnad etter høgkonsentrert jod er krigen i Ukraina. Torsdag førre veke erklærte òg Ukraina at Russland har teke kontroll over det gamle atomanlegget i Tsjernobyl, som ligg rundt 130 kilometer nord for Kyiv.

(©NPK)