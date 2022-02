Ukrainas ambassadør forventar rask militærutstyrs-avgjerd frå Støre

innenriks

– Ukraina ønskjer kunngjeringa til den norske statsministeren om at Noreg vurderer å sende militærutstyr til ukrainske styrkar, velkommen. Dersom det blir gjennomført, vil dette vere ei historisk avgjerd for Noreg teken i rett augneblink, seier ambassadør Vjatsjeslav Jatsjuk i ei melding sendt til NTB.

Han seier det ikkje berre vil vere eit sterkt uttrykk for solidaritet med Ukraina, men også eit veldig praktisk bidrag for å hjelpe Ukrainas «heroiske motstand».

– Det vil òg sende endå eit signal til Kreml om kvifor avgjerda deira om å invadere Ukraina var deira verste strategiske blemme, som må rettast opp omgåande, seier Jatsjuk.

Han seier at i lys av alvorsgrada for situasjonen, forventar Ukraina at relevante avgjerder frå den norske regjeringa blir tekne så raskt som mogleg.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa laurdag til NRK at han vil vurdere om Noreg skal sende militært utstyr til Ukraina. Det er ikkje snakk om skarpe våpen, men anna militært utstyr som Ukraina kan ha bruk for, opplyste han.

– Vi vil gå gjennom dei listene Ukraina har gitt oss av forsvarsmateriell dei treng, og vi vil sjå om det er noko Noreg kan bidra med av det, sa Støre til NTB.

(©NPK)