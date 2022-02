Strid mellom offentleg og privat sektor kan prege lønnsoppgjeret

innenriks

– Det er trist viss dette lønnsoppgjeret skal bidra til å setje privat og offentleg sektor opp mot kvarandre, seier administrerande direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Torsdag talte ho på eit pressetreff i regi av NHO, der fleire på arbeidsgivarsida mante til samhald og vern om den såkalla frontfagmodellen.

– Eg ser at nokre meiner at i år er det offentleg sektors tur. Til det er det å seie at det stort sett har vore offentleg sektors tur kvart einaste år, sa Bratten.

Ho trekte fram lønnsstatistikk frå perioden 2014–2021.

– Tala viser at offentleg sektor har hatt ei betre lønnsutvikling enn frontfaget. Så der ein har det frå at offentleg sektor har sakka akterut, det veit ikkje eg, sa Bratten.

Unio: – Store utfordringar

Unio-leiar Ragnhild Lied, som representerer ei rekkje tilsette i offentleg sektor, er ikkje overtydd.

– Det eit på tide at arbeidsgivarsida tek innover seg at vi har store utfordringar med å behalde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft i offentleg sektor. Vi har stor sjukepleiarmangel, spesielt i kommunane, og nesten kvart femte årsverk i skulen blir utført av personar utan godkjend lærarutdanning, seier Lied til NTB.

Forskingskoordinator Kristine Nergaard i Fafo, som også talte på møtet på torsdag, trur misnøye frå offentleg sektor kjem til å prege forhandlingane i år.

– Ein ønskjer høgare rammar i offentleg sektor og argumenterer for det. Det er nok veldig kontroversielt, ikkje berre blant arbeidsgivarane, men også for fagforbunda i privat sektor som vil vere minst like skeptiske som det enkelte på arbeidsgivarsida er, seier Nergaard.

– Vil lausrive seg

Direktør for arbeidsliv og tariff Nina Melsom i NHO sa i innlegget sitt at ho opplever at situasjonen er annleis i år enn tidlegare år.

– Vi registrerer at enkelte grupper tek til orde for å lausrive seg frå frontfagmodellen. At det eigentleg blir argumentert for høgare lønnsvekst for enkelte grupper. Frontfagmodellen får kritikk først og fremst frå organisasjonar med mange medlemmer i offentleg sektor, sa Melsom.

Den såkalla frontfagmodellen er sentral i dei norske lønnsoppgjera. Den går ut på at ein først forhandlar om lønna til dei tilsette i den konkurranseutsette industrien, og at dei andre sektorane seinare bruker dette nivået som norm.

– Skal vere ei norm, ikkje eit tak

Unio-leiar Ragnhild Lied viser til at lønnsveksten i fjor vart høgare i privat sektor enn i offentleg sektor.

– Dette understrekar behovet for at offentleg sektor må ha ei høgare ramme i år for å ta igjen det vi har tapt i pandemi-årene seier ho.

Lied meiner at det berre er offentleg sektor som har halde seg til den økonomiske ramma som vart bestemd av «frontfagskameratane» LO og NHO i 2021.

– Det er fullt mogleg å få til ei høgare ramme for offentleg sektor godt innanfor det som er frontfagmodellen. Frontfagramma skal vere ei norm, ikkje eit golv eller tak, seier Lied.

– Som eit langvarig ekteskap

Direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, trekte òg fram tal som viste at tilsette i kommunesektoren har hatt ein lønnsvekst på linje med industrien i perioden frå 2016–2021.

– Det blir veldig ofte fokus på kva skjedde i fjor, eller kva skjedde i år. Men vi er nøydde til å handtere dette over tid, sa han.

Han åtvara mot å skape motsetningar mellom privat og offentleg sektor og samanlikna forholdet med eit langvarig ekteskap der ein må jobbe med relasjonen over tid, og ikkje ta han for gitt.

– Kommuneøkonomien er ikkje ein lausriven eigen økonomi, som svevar for seg sjølv. Snarare så er ein svært avhengig av den verdiskapinga som skjer i konkurranseutsett verksemd.

(©NPK)