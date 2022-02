Norske soldatar på veg til Litauen

innenriks

Eit C-17 Globemaster-fly fraktar soldatane.

Hele Brigade Nord vil vere representert i Litauen-oppdraget, noko som vil seie at soldatar frå Telemark bataljon, 2. bataljon, militærpolitikompaniet, artilleri-, panser-, ingeniør-, sambands-, sanitets- og stridstrenbataljonen bidreg.

– Det er eit godt oppdrag for Brigade Nord, sa talsperson Eirik Skomedal i Hæren til NTB fredag.

I januar sende Noreg 150 soldatar til Litauen etter at konflikten mellom Ukraina og Russland spissa seg til. Torsdag invaderte Russland Ukraina, og krigføringa møter sterk internasjonal fordømming.

Fredag varsla forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) at det er sannsynleg at Nato vil komme med ei oppmoding om fleire norske ressursar for å hjelpe til i Nato-land i aust.

(©NPK)