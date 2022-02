Medietilsynet: Foreldre bør snakke med barna om bilete frå Ukraina

innenriks

– Vi veit at det blir sendt mykje direkte og uredigert innhald i ulike digitale kanalar der barn og unge ferdast. Skremmande og urovekkjande videoar frå Ukraina kan dukke opp i feeden, og det bør foreldre vere særleg merksame på no, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i ei pressemelding.

I Medietilsynets undersøking «Barn og medium 2020» oppgav ni av ti 9-18-åringar at dei les, høyrer eller ser nyheiter ofte eller av og til, uavhengig av plattform. Sosiale medium er den viktigaste nyheitskjelda for denne aldersgruppa, og 87 prosent av 9-18-åringane som bruker sosiale medium, konsumerer nyheiter på slike plattformer.

– Medan dei redaktørstyrte media har tradisjon for å vere ansvarlege og klar over kva bilete som blir publiserte, kan barn og unge komme over heilt andre bilete i sosiale medium og på YouTube. Det er derfor viktig at foreldra engasjerer seg i nyheitskonsumet til barn og unge, og snakkar med barna om det dei har sett. Barn og unge treng å få forklaringar og hjelp til å forstå nyheitsbiletet, særleg når det er så dramatisk som no, seier Velsand.

Medietilsynet oppmodar òg foreldre til å setje seg inn i innstillingane som finst i dei ulike appane barna bruker.

(©NPK)