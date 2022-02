Rundt 1.000 personar på markering i Oslo mot krigen i Ukraina

innenriks

Bakgrunnen for markeringa er Russlands invasjon av landet.

– Ukraina er takksamt for alle som stiller opp for landet. Men i dag må vi seie det som det er: Det som trengst mest i Ukraina no, er militær støtte, sa Ukrainas ambassadør i Noreg, Jatsiuk Viatsjeslav, under markeringa.

Ei rekkje norske toppolitikarar, blant dei tidlegare utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H), var blant appellantane under markeringa.

– Det finst ingen måte å rettferdiggjere det som skjer no på. Likevel er det stemmer, også i Noreg, som har sagt at ein først og fremst må forstå Putin. Dette er ikkje tidspunktet for å forstå, men for å fordømme, sa Søreide.

Etter markeringa framfor Stortinget skal demonstrantane gå i tog til den russiske ambassaden.

Politiet meiner at i overkant av 1.000 personar har møtt opp på markeringa. Dei er til stades både ved Stortinget og ambassaden for å sørgje for at alt går roleg for seg, noko det så langt tyder på, ifølgje operasjonsleiar Tor Grøttum i Oslo politidistrikt.

– Men vi følgjer situasjonen nøye og er førebudde på at det kan ta seg opp viss situasjonen endrar seg i Ukraina, seier Grøttum.

Også i Trondheim og Sandefjord er det venta markeringar mot krigen laurdag ettermiddag.

