Justisministeren til EU-møte om Ukraina

– Samarbeid og solidaritet blir viktig i tida framover. God kontakt og samarbeid med andre europeiske land er avgjerande for at vi saman kan stille opp for Ukraina og det ukrainske folket, seier Mehl (Sp).

På EU-møtet skal justis- og innanriksministrane diskutere humanitær støtte til Ukraina, flyktningstraumen frå landet, tryggingsutfordringar, situasjonen på EUs yttergrenser og tiltak mot eventuelle hybride angrep.

Ifølgje Mehl er det per i dag ikkje nokon auka migrasjon mot Noreg som følgje av situasjonen i Ukraina.

– Vi vil bidra med bistand til Ukraina og til landa i nærområdet som no vil få mange flyktningar. Vi følgjer med på migrasjonsbiletet og har beredskapsplanar på dette området, seier ho.

