Enormt behov for naudhjelp i Ukraina – dette gjer norske hjelpeorganisasjonar

– Vi ser eit enormt behov for naudhjelp, seier seniorrådgjevar Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors til NTB.

Fredag ettermiddag var han i kontakt med kollegaer i Ukraina og fekk beskjed om at dei har komme i gang med naudhjelp og deler ut mat, vatn og klede og gir husly til folk som har behov for det.

– Det var veldig godt å få eit skikkeleg livsteikn frå dei. Vi forstod tidleg at tryggleiken til kollegaene våre måtte komme først, og at den humanitære hjelpa måtte komme i andre rekkje, seier Bjørke-Henriksen.

For farleg for personell

Røde Kors har 2.000 frivillige og 550 tilsette i alle dei store byane og regionane i landet. Vidare har det internasjonale Røde Kors 600 tilsette i Ukraina.

– Sånn som situasjonen er no, blir det vurdert som for farleg å sende inn meir personell, seier Bjørke-Henriksen.

Det kan bli aktuelt òg for Røde Kors i Noreg å sende personell, seier han, men dette er ikkje avklart enno.

I tillegg til å førebu ein forsterka og utvida helseinnsats har Røde Kors i Noreg motteke 6,3 millionar kroner frå norske gjevarar etter at krigen starta.

Flyktninghjelpa har òg opplevd stor gjevarglede frå nordmenn, seier pressesjef Tiril Skarstein.

Dei følgjer situasjonen tett, men vurderer han framleis som for farleg for sine tilsette, og har dermed frose aktivitetane sine.

– Men vi er i gang med å planleggje ei oppskalering av hjelpearbeidet etter kvart som det vil bli nye flyktningstraumar, sa Flyktninghjelpens Jan Egeland til NTB torsdag.

Fryktar situasjonen kan bli langvarig

Kyrkjas Nødhjelp gav fredag 1 million kroner for å bidra med naudhjelp til krigsramma ukrainarar. Generalsekretær Dagfinn Høybråten seier at dette berre er den første fasen i hjelpearbeidet.

– Konflikten rammar nådelaust, og vi jobbar no saman med partnarane våre for å nå ut til innbyggjarane i Ukraina som fryktar for sine liv, seier Høybråten.

Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors fryktar at den usikre situasjonen i Ukraina kan bli langvarig.

– No er vi i den akutte fasen der det mest grunnleggjande, som mat, vatn, klede og husly, først og fremst må dekkjast. Men vi ser for oss at dette kan bli langvarig, det vil avhenge av kor store øydeleggingane blir, seier han.

Torsdag kveld anslo FN at 100.000 menneske er drivne på flukt som følgje av situasjonen. Dei trur at dei fleste har reist til Moldova og Romania.

Planlegg for å ta imot flyktningar i Noreg

Fredag ettermiddag sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Noreg vil ta imot flyktningar frå Ukraina dersom det blir aktuelt.

Det er generalsekretær Henriette Westrin i Norsk Folkehjelp glad for. Dei har ikkje prosjekt i Ukraina, og derfor er det ikkje aktuelt for dei å hjelpe i området. I staden førebur dei seg på å hjelpe flyktningar som kan kjem til Noreg.

– Her kan våre lokallag spele ei viktig rolle, og vi har byrja å kartleggje kva vi kan stille opp med og gjere, seier Westrin og trekkjer fram erfaringane Norsk Folkehjelp har med slikt arbeid frå flyktningkrisa i 2015.

– Og så veit vi frå tidlegare at det er ein stor vilje i den norske befolkninga til å ta imot folk på flukt, seier Westrin.

