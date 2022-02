Tajik seier ho kryssa av feil i pendlarbustad-skjema

innenriks

Ap-nestleiaren og statsråden har sendt VG ei utskrift av endringa i Folkeregisteret. Meldinga om flytting vart sendt på kvelden 1. desember 2006, noko som er før ho fekk eit brev frå Statsministerens kontor (SMK) om at ho måtte skatte.

Ifølgje VG kryssa Tajik same dag som ho melde flytting til adressa der ho hadde leigekontrakt, i eit skjema av på at ho ikkje hadde buutgifter på heimstaden. Ho har sendt avisa dokumentasjon på at ho oppgav at ho skulle bu på ei anna adresse, som verken var hos foreldra eller i ei kjellarleilegheit.

Ei anna leilegheit

– Seinare, og truleg same dag, fekk eg kontrabeskjed av far min at eg likevel ikkje kunne leige denne, og at det vart ei anna leilegheit, skriv Tajik.

Ho understrekar at det er vanskeleg å hugse detaljar frå for 15 år sidan.

– Då eg allereie hadde oppgitt ei adresse på ein bustad eg skulle leige, men kryssa av på at eg ikkje skulle ha utgifter, så kan eg ikkje forstå anna enn at eg har kryssa av feil, skriv ho.

Det var VG som søndag skreiv at Tajik endra opplysningar då ho fekk skattefri pendlarbustad frå SMK i 2006.

Stadfesta opplysningar

Statsministerens kontor (SMK) opplyser til NRK at Tajik minst to gonger etter 2006 stadfesta at ho oppfylte vilkår for pendlarbustad.

Ordninga med pendlarbustader er lagd opp slik at ein berre søkjer éin gong, og det skjedde for Tajiks del i 2006.

Til NRK skriv statssekretær Kristine Kallset (Ap) ved Statsministerens kontor (SMK) at Tajik i 2008 og 2009 stadfesta at ho oppfylte vilkåra.

– SMK har ikkje funne skjemaet for 2007 og veit ikkje om det er fordi det ikkje vart leverte, eller om det har komme bort, opplyser Kallset vidare.

Stadfestingane frå Tajik var likevel ikkje basert på den mykje omtalte leigekontrakten frå 2006, opplyser statssekretæren.

– Mitt ansvar

På spørsmål frå NRK om ho nokon gong mellom 2006 og 2009 endra den opphavlege dokumentasjonen, bakgrunnen eller grunngivinga for utgifter til pendlarbustad, svarer Tajik dette på e-post:

– Som eg har svart til VG, er det mitt ansvar at eg ikkje oppdaterte arbeidsgivar på at eg i staden valde å bu heime hos foreldra mine, der eg hadde buutgifter.

Hadia Tajik opplyste onsdag på Facebook at ho vil betale inn ekstra skatt for åra 2006–2010 for å rydde opp i pendlarbustad-saka. Dette skjer gjennom den frivillige meirinnbetalingsordninga.

Overfor VG har skattejurist Cecilie Amdahl anslått at Tajik kan måtte betale rundt 180.000 i skatt for fordelen ho har fått.

(©NPK)