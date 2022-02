Støre meiner Noreg må ta sin del av ukrainske flyktningar

innenriks

Støre møtte pressa før eit digitalt toppmøte med Natos stats- og regjeringssjefar fredag for å diskutere situasjonen i Ukraina. Han påpeika at mange ukrainske flyktningar allereie har komme til Polen.

Noreg vil samarbeide med EU om ei felles løysing for fordeling av flyktningar slik at det ikkje blir ei urimeleg belastning på nokre få land, fortalde Støre.

– Då må Noreg ta sin del av det, ut frå ei rimeleg fordeling mellom europeiske land, sa Støre.

Han seier han ikkje har noko reknestykke over kor mange som kjem til å flykte.

– Det avheng sjølvsagt av situasjonen på bakken, sa han.

Noreg vil bidra med bistand både til Ukraina og landa rundt som vil få mange av dei som flyktar frå krigshandlingane. Regjeringa har opplyst at dei gir over 200 millionar kroner i bistand til Ukraina, og ifølgje Støre vil regjeringa vurdere å trappe dette opp.

Trur norske interesser blir ramma

Støre stadfesta at Noreg kjem til å slutte seg til dei sanksjonane EU no innfører mot Russland, og at han reknar med at Noreg kan bli ramma av russiske mottiltak.

– Dei vil òg treffe norske interesser. Det må vi vere førebudde på. Det er det ukrainske folket som no er ramma aller hardast, på ein opprørande og djupt tragisk måte. Vi vil stille opp for Ukraina og for folk i Ukraina, sa Støre

Gassfrykt

I europeiske land er frykta òg veksande for at konflikten skal føre til ein stans i gassleveransane frå Russland.

Det gir Noreg ei viktig rolle, ifølgje Støre.

– Noreg vil halde fram med å vere ein stabil leverandør av gass. Det er viktig i den situasjonen som er no. Det er strategisk viktig for våre allierte og partnarar i Europa. Vi leverer 20 prosent av europeisk gass, og i den usikre situasjonen som er no, så har det stor betydning, sa han.

Tett koordinering

Støre har det siste døgnet snakka med statsminister Olaf Scholz i Tyskland, statsminister Boris Johnson i Storbritannia, statsministrane i dei nordiske landa, og dessutan Nederland og landa i Baltikum.

– Tett koordinering med forbundsfellane våre har aldri vore viktigare, sa Støre.

– Det siste døgnet har vi sett eit veldig tydeleg samhald i alliansen, hevda han.

Fredag hadde Støre eit eige videomøte med leiarane i Storbritannia, Nederland, Norden og Baltikum – dei nordlege delane av Europa og Nato, for å gå gjennom situasjonen.

