Støre: Tydeleg at Russland møter betydeleg motstand

– Det er harde kampar mange stader i Ukraina og tydeleg at Russland møter betydeleg motstand. Ukrainarane er heilt openbert klare for å kjempe for landet sitt og det gjer djupt inntrykk å følgje time for time, seier Støre under pressekonferansen på fredag om krigen.

Statsministeren trekte fram at det er tap på begge sider og ein straum av flyktningar vestover.

Trusselbiletet i Noreg er likevel ikkje endra, understreka Støre.

– Vi er Natos auge og øre i Nord, og vi forventar at Russland aukar vernetiltaka òg i Nord, men det er inga endring i biletet vi har observert, seier han.

