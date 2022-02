innenriks

Vest politidistrikt fekk melding om hendinga klokka 15.30. Nødetatane og frivillige har rykt ut.

Ifølgje Bergensavisen vart det observert fire personar i området før skredet gjekk og det same etterpå.

– Det er derfor ingen mistanke per no om at nokon er tekne, seier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen.

Ifølgje 110-sentralen gjekk skredet i nærleiken av Horgatrekket på Slettafjellet.

(©NPK)