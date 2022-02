Skiløparar gjort greie for etter snøskred i Voss

innenriks

Vest politidistrikt fekk melding om hendinga klokka 15.30. Nødetatane og frivillige rykte ut.

Ifølgje Bergensavisen vart det observert fire personar i området før skredet gjekk og det same etterpå. Dei fire er gjort greie for, ifølgje operasjonsleiar Stine Mjelde.

– Derfor avlyste vi redningshelikopteret. Luftambulansen flyg over staden og søkjer for å vere heilt sikker på at ingen andre personar er tekne av skredet, seier operasjonsleiaren.

Ifølgje 110-sentralen gjekk skredet i nærleiken av Horgatrekket på Slettafjellet.

(©NPK)