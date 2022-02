Røde Kors i gang med nødhjelp i Ukraina

innenriks

Torsdag uttrykte regionsrådsgivar Morten Tønnessen-Krokan i Noregs Røde Kors bekymring for at partar i Ukraina-konflikten ikkje ville sleppe til humanitær hjelp.

Fredag i 13.30-tida har Røde Kors i Noreg vore i kontakt med kollegaene sine i Ukraina, som opplyser at dei har komme i gang med arbeidet.

– Det var veldig godt å få eit skikkeleg livsteikn frå dei. Vi forstod tidleg at tryggleiken til kollegaene våre måtte komme først, og at den humanitære hjelpa måtte komme i andre rekkje, seier Bjørke-Henriksen som er glad for at dei har komme raskt i gang.

Røde Kors har 2.000 frivillige og 550 tilsette i alle dei store byane og regionane i landet. Vidare har det internasjonale Røde Kors 600 tilsette i Ukraina. Også for Røde Kors i Noreg kan det bli aktuelt å sende personell, men dette er ikkje avklart enno.

