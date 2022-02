Nav: Færre heilt arbeidsledige no enn før pandemien

innenriks

– Justert for sesongvariasjonar er no talet på heilt ledige lågare enn før pandemien. Vi må faktisk heilt tilbake til før finanskrisa i 2008 for å finne eit lågare nivå. Vi ser òg at etterspurnaden etter arbeidskraft er på eit rekordhøgt nivå med mange nye kunngjorde stillingar, seier statistikksjef Ulf Andersen i Nav i ei pressemelding.

9.200 av dei heilt ledige er permitterte, medan det same gjeld for 13.200 av dei delvis ledige.

Ved utgangen av februar er det registrert 119.400 arbeidssøkjarar på tiltak hos Nav. Det er nedgang på 9.500 arbeidssøkjarar frå januar.

Oppheving av koronatiltak årsaka

I februar vart det registrert 12.700 nye arbeidssøkjarar hos Nav. Det svarer til om lag 600 per vyrkedag, mot 1.000 i januar.

Nedgangen i arbeidssøkjarar var størst i reiselivsbransjen og transportbransjen, der det til saman var 4.300 færre arbeidssøkjarar.

Andersen seier nedgangen heng saman med at regjeringa i februar fjerna dei fleste koronatiltaka.

Størst nedgang i Oslo og Viken

I Oslo og Viken gjekk andelen arbeidssøkjarar ned mest, med respektive 10 og 9 prosent i februar. I Møre og Romsdal og Troms og Finnmark var nedgangen minst, med 3 prosent begge stader.

Det var i tillegg færre arbeidssøkjarar i alle aldersgrupper. Andelen heilt ledige var høgast i aldersgruppa 20–24 år, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Aldri før er det registrert høgare etterspurnad etter arbeidskraft per arbeidsdag, med 31 prosent fleire utlysingar enn i februar i fjor.

(©NPK)