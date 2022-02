NSM ber norske bedrifter bli flinkare til å varsle dei

innenriks

– Tryggingssituasjonen i verda er no svært spent. Det er viktig at alle bedrifter tek inn over seg at dei kan vere eit mål, anten for økonomisk svindel, sabotasje eller kartlegging for framtidige operasjonar frå krefter som ikkje vil oss vel, seier direktør Sofie Nystrøm i Nasjonalt tryggingsorgan (NSM).

NSM treng all hjelp dei kan få for å halde situasjonsbiletet oppdatert, seier Nystrøm.

– Om alle bedrifter er litt ekstra årvakne no og blir flinkare til å varsle om mistenkelege forhold, så vil tryggingsnivået i Noreg aukast. Det betyr at di eiga verksemd òg lettare får hjelp viss noko skulle skje, seier ho.

Ein av grunnane til at bedrifter lèt vere å varsle, kan vere at dei fryktar at varselet avslører dårleg tryggingsarbeid, meiner Nystrøm.

– Sanninga er at uønskte hendingar kan hende hos alle, og verksemder som varslar, viser at dei hadde system på plass for å oppdage og varsle om hendinga, seier ho.

Nystrøm understrekar at varslingar om uønskte hendingar er svært viktig for Noregs nasjonale tryggingsinteresser, og det er verksemders plikt og ansvar å varsle NSM.

(©NPK)