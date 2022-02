Justisministeren reagerer på at politiet har brukt for lite pengar

innenriks

– Eit mindreforbruk på 1,8 milliardar verkar uforståeleg når vi veit at det er eit skrikande behov for fleire politifolk rundt i landet, seier justisministeren til Politiforum.

Summen svarer omtrent til like mykje som heile budsjettet til landets nest største politidistrikt, Aust politidistrikt.

Då Politidirektoratet tidlegare denne månaden melde om rekordsummen, var forklaringa koronapandemien, noko Mehl har forståing for, men ho meiner likevel at det ikkje er ein god nok forklaring.

– Det er framleis mykje som skulle ha gått til mellom anna utstyr og personale. Det er synd at politiet går glipp av store beløp som kunne komme ut til betre polititenester i distrikta, seier ho.

Ho viser til at regjeringa i sitt første budsjett styrkte politiet med 200 millionar kroner.

– Det er viktig for meg at dette faktisk blir brukt, viss ikkje er det meiningslaust å jobbe politisk for å styrkje det lokale politiet, seier ho.

– Eg vil følgje opp dette med Politidirektoratet slik at politiet i størst mogleg grad får brukt dei midlane dei har fått i budsjettet. Vi skal finne løysingar, slår ho fast.

Det er andre år på rad at politietaten ikkje får brukt opp budsjettet. I 2020 sat politiet igjen med 1 milliard kroner i ubrukte budsjettmidlar.

