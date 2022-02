Jobben på grensa til Russland kjennest meir meiningsfull for Emilie (21) etter Ukraina-krigen

innenriks

– Familien heime lurer jo veldig på korleis eg har det no og seier at dei er stolte av å ha meg her oppe, også skryter dei til vennene sine, seier Emilie Engelien til NTB.

– Det er godt å høyre at dei heime set pris på det.

21-åringen som kjem frå Jessheim, har vore dei siste tolv månadene på Pasvik grensestasjon heilt aust i Finnmark og har ansvar for materiellet på stasjonen.

Den overordna oppgåva til Garnisonen i Sør-Varanger, som stasjonen er ein del av, er å overvake grensa mellom Noreg og Russland.

Kjennest viktigare

Det er berre Pasvikelva som skil dei to landa ved grensestasjonen, og på kveldstid kan ein sjå lysa frå den russiske gruvebyen Nikel.

Russlands invasjon av Ukraina har ikkje endra kvardagen og rutinane til soldatane, seier Engelien, men den gjer livet på grensa litt meir meiningsfylt.

– Den jobben vi gjer no, kjennest endå viktigare enn før. Du kjenner jo at du må passe litt ekstra godt på no, seier Engelien.

Ho fortel at krigen pregar samtalane mellom soldatane på stasjonen, og at alle følgjer godt med på nyheitene. Sjølv skal ho vere på stasjonen i eit halvt år til, men heimlengsel rekk ho ikkje å tenkje på.

– Eg er jo omringa av personar heile tida, og det er eit godt miljø på stasjonen, seier Engelien.

Grenseordførar ønskjer meir samarbeid

I grensekommunen Sør-Varanger, heilt aust i Finnmark lever folk tett på grensa til Russland. 10 prosent av innbyggjarane til kommunen er ifølgje ordførar Lena Bergeng (Ap) russiske.

Då ho torsdag snakka på Kirkeneskonferansen, sa ho at Noreg fordømmer Russiske styresmakter, men ikkje det russiske folket.

No meiner ho det er endå viktigare å vareta det gode forholdet til naboen i aust.

– Russarane er ein del av oss, dei er vennene våre og kollegaene våre. Jobben vår er å ikkje gjere forholdet anstrengt, og den jobben er endå viktigare no enn før, seier Bergeng til NTB.

Til Klassekampen tok ho fredag til orde for å utvide grensebuarbeviset, som lèt innbyggjarar krysse grensa utan visum, til å gjelde heile Nord-Noreg og ikkje berre innbyggjarar ved grensa. I tillegg til å opne den russiske grensa for arbeidsinnvandring.

– Jo mindre hinder det er mellom folk, jo betre, svarte generalkonsul Nikolaj Konygin ved Russlands generalkonsulat i Kirkenes, ifølgje avisa.

Driv ikkje med storpolitikk

Torsdag var Bergeng i styremøte i Rådet for grensekommunar, der mellom anna representantar frå dei to russiske kommunane Kola og Petsjenga deltok. Rådet består av representantar frå alle dei nordlege grensekommunane og har eksistert sidan 2005.

– Eg sa det same til dei: vi fordømmer ikkje det russiske folket. Vi driv ikkje med storpolitikk, men med dialog og folk-til-folk samarbeid, og det er ingen endringar i det.

– Vi er frå ulike land, og vi støttar vel alle regjeringane våre, sjølv om det kan vere vanskeleg å skjønne, men vi samde om å behalde det gode samarbeidet. Vi må ha fleire tankar i hovudet på ein gong, seier ordføraren.

(©NPK)