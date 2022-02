Huitfeldt: Putin har loge til oss

innenriks

– Det er det som er det meiningslause i situasjonen. Dei valde å invadere Ukraina. Dei verste spådommane slo til, sa ho til pressa torsdag ettermiddag då ho kommenterte saka utanfor Utanriksdepartementet.

Ho hadde då formidla til den russiske ambassadøren Teimuraz Otarovisj Ramisjvilij at Russland ber det heile og fulle ansvaret for invasjonen av Ukraina.

Russland har tidlegare formidla at dei ikkje hadde nokon intensjon om å invadere Ukraina.

– Eg sa til han at det viste seg å vere ei løgn. Noreg og Russland har levd i fred i meir enn 100 år. Dette meiningslause angrepet er ikkje i det russiske folkets interesse, sa Huitfeldt.

Putin har loge til ei heil verd og til det ukrainske folket, sa ho.

– Han sa at det var ei militærøving, at dei ville trekkje seg tilbake, og han gjorde narr av vestlege leiarar som sa at dette ville skje, sa Huitfeldt.

Utanriksministeren seier at det er for tidleg å seie korleis invasjonen vil påverke det bilaterale forholdet mellom Noreg og Russland.