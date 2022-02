Huitfeldt: – Ingen tvil om å suspendere Russland frå Europarådet

innenriks

– Noreg vil alltid strekkje oss langt for å behalde medlemslanda i rådet, men Russlands angrep på Ukraina er så dramatisk at den russiske plassen ved bordet ikkje kan forsvarast, sa Huitfeldt under ein pressekonferanse fredag kveld.

Ho opplyste at Noreg stemde saman med 41 andre land for å sjå bort frå Russland under det ekstraordinære møtet i Europarådet tidlegare fredag.

Europarådet har totalt 47 medlemsstatar og har som hovudoppgåve å verne om menneskerettane, demokrati og rettsstatsprinsipp i Europa.

Russland blei fråteke stemmeretten i Europarådet i 2014 etter Krim-annekteringa, men i 2019 fekk landet den tilbake.

Huitfeldt kom òg inn på at sidan den norske ambassaden i Ukraina no er stengd, har ikkje Noreg moglegheit til å hjelpe nordmenn i Ukraina som vil ut av landet. Ambassaden i Ukraina blir no driven frå Warszawa.

– Nordmenn i Ukraina som vil ut, blir bedne om å kontakte ambassaden i det landa dei vil krysse over til for å få hjelp, sa Huitfeldt.

(©NPK)