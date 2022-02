Fylkestinget i Troms og Finnmark går formelt inn for oppdeling – vil verne dei gamle fylkesgrensene

innenriks

Det ekstraordinære fylkestinget ber om at det skjer innan 1. januar 2024. Ønsket er at dei nye fylkesgrensene skal vere dei same som før fylkessamanslåinga.

15. desember vedtok fylkestinget å starte prosessen med oppdeling, med 44 mot 12 stemmer. Fredag kom det formelle vedtaket om å sende inn søknad om oppløysing, i eit ekstraordinært, digitalt fylkesting.

1. mars er fristen som regjeringa har sett, for å sende inn søknad om oppdeling av tvangssamanslåtte fylke og kommunar. Stortinget må vedta oppdelinga før den kan tre i kraft. Regjeringa har lova å ta heile rekninga for oppløysinga.

Utsetjing vart nedstemt

Det var først fire timar etter at fylkestinget vart opna, at vedtaket kom etter at forslaget frå dei borgarlege om å behalde storfylket vart nedstemde. Fram til då var det omfattande debatt om fornufta bak ei reversering.

Venstre-representant Trine Noodt foreslo å utsetje avgjerda, og grunngav det med at konsekvensutgreiinga for oppdelinga var mangelfull. Dette møtte ho mykje motstand på, og forslaget fall med 16 mot 41 stemmer.

Ei meiningsmåling utført i midten av februar viste at over 60 prosent av dei spurde i fylket ønskte å reversere samanslåinga.

Usemje om konsekvensutgreiinga

Møtet kom med rikeleg av diskusjon og polemikk rundt kor god utgreiinga før oppdelinga er samanlikna med utgreiinga i forkant av samanslåinga i 2020. Her viste det seg eit openbert skilje mellom borgarleg og raudgrøn side, og den borgarlege skuldinga vart mellom anna møtt av spørsmål om det fanst utgreiingar som viste at ei oppdeling ikkje lønner seg.

Det var usemje om dei økonomiske konsekvensane av å bli eller dra. Fleire representantar ytra bekymring for innverknaden ei endra befolkningsfordeling vil ha for «Nye Finnmarks» økonomi.

Ukraina som bakteppe

Fylkestinget vart opna med den russiske invasjonen av Ukraina som bakteppe.

– I dag kjennest det kanskje litt meiningslaust med debattar om fylkesoppdeling. Det er igjen krig på det europeiske kontinentet, innleidd fylkesordførar Tarjei Jensen Bech (Ap).

Han uttrykte sterk sympati med det ukrainske folket, før han påpeika:

– Arbeidet vi gjer i dag, er demokrati og fridom i praksis. Det skal vi aldri ta for gitt, sa Bech, som understreka at naboskapet og samarbeidet med Russland held fram på mange område.

Troms og Finnmark fylke vart slått saman 1. januar 2020. Berre fem månader seinare søkte fylkestinget om skilsmisse for dei to tidlegare fylka.

