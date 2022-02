Forsvarsministeren: Sannsynleg at det kjem ei Nato-oppmoding

innenriks

På spørsmål frå NRK om fleire unge norske menn og kvinner i uniform må førebu seg på at dei må reise til Nato-land nærare Ukraina, svarer han:

– Det kan komme til å skje. Vi er allereie til stades i Litauen. Vi skal forsterke oss med 50–60 som reiser no i løpet av helga, seier Enoksen i Politisk kvarter fredag.

For at det skal bli sendt fleire, må det komme ei oppmoding frå Nato.

– Den har ikkje komme, men det er absolutt sannsynleg at det vil skje. Så må vi ta ei nasjonal avgjerd. Vi må bestemme sjølv om vi vil delta eller ikkje, seier han og understrekar at Stortinget vil bli konsultert dersom det skjer.

Enoksen seier at Noreg har meldt inn betydelege styrkar i alle våpengreiner – både innanfor luft, land og sjø.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes meiner det er viktigare at norske soldatar held seg på norsk jord for å styrkje forsvaret heime, og at Noreg bør ut av Nato.

– Vi er imot at Noreg har soldatar i Litauen, og meiner at det ikkje vil hjelpe Ukraina. Det er eit symbolsk tiltak, seier han.

(©NPK)