Drangedal kommune må betale over 3 millionar kroner til kvinne etter mobbesak

innenriks

Det vart klart i dommen frå Telemark tingrett som kom fredag.

Cecilie Haugen gjekk til sak mot Drangedal kommune og kravde erstatning for at ho under skulegangen på Bostrak barneskule og Drangedal ungdomsskule vart utsett for mobbing både på skulen og skulevegen.

Drangedal kommune må betale over 2,1 millionar kroner i erstatning, over 1 million kroner for sakskostnader og 125.000 kroner for påførte og framtidige utgifter.

Kommunen er ansvarleg

Dersom skulane hadde sett i verk nødvendige og tilstrekkelege tiltak, kunne og ville mobbinga av Cecilie Haugen i grunnskulen vore unngått, heiter det i dommen.

– Drangedal kommune er ansvarleg for mobbinga Cecilie Haugen vart utsett for på barne- og ungdomsskulen mellom 1997-2007, slår tingretten fast.

Haugen har fortalt at ho har Posttraumatisk stressliding (PTSD) som følgje av mobbinga, noko spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, klinikkoverlege Hans Ole Korsgaard ved Nic Waals Institutt, forklarte seg om i retten.

Mobbinga førte til PTSD

Tingretten slår fast at det er ein samanheng mellom mobbinga og Haugens symptom.

Saka vart behandla over fem dagar i Telemark tingrett i januar som ei alminneleg tvistesak. Til saman 21 vitne forklarte seg, 14 av dei var innkalla av Haugens advokatar, medan advokaten til kommunen kalla inn sju.

Opp mot 80 personar har fortalt at dei har vorte utsette for mobbing i bygda.

(©NPK)