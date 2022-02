Bensinprisen oppe i over 22 kroner literen

innenriks

Noregs største bensinstasjonskjede, Circle K, stadfestar overfor Nettavisen at prisane på fredag er rekordhøge, og at det er endå dyrare andre stader i landet.

Det er den russiske invasjonen av Ukraina som har ført til at olje- og gassprisane har auka kraftig, noko som igjen fører til dyrare bensin og diesel – òg i Noreg.

– Det er heilt uverkeleg at vi allereie har komme dit. Vi så jo at prisane byrja å stige i fjor haust til over 20 kroner literen, men no er det jo mange faktorar som speler inn, seier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Framstegspartiet.

Limi meiner regjeringa no må ta dei grepa dei kan for å hindre at prisane blir altfor høge for norske bilistar.

