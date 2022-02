Administrerande direktør i Sjømatrådet gir seg

innenriks

Larsen seier det er ingen dramatikk bak avgjerda.

– Her har eg jobba med ein kompetent og omstillingsdyktig organisasjon som eg kjem til å sakne. Det er likevel ei tid for alt, og akkurat no er det rett for meg å gjere noko anna, seier ho i ei pressemelding.

Styreleiinga og dei tilsette er orienterte om avgangen.

– På vegner av styret ønskjer eg å takke Renate Larsen for innsatsen. Ho har sett varige spor og vil bli sakna, seier styreleiar Marianne E. Johnsen i Sjømatrådet.

Larsen held til i Tromsø. Ho er utdanna siviløkonom frå Noregs handelshøgskole, og har hatt leiarstillingar og styreverv i fleire organisasjonar som administrerande direktør i Lerøy Aurora, og styremedlem i Bane Nor, og dessutan NHO Troms og Svalbard. Ho tiltredde som direktør i Noregs sjømatråd i 2016.

Larsen opplyser at ho ikkje førebels har ein ny jobb som ventar på henne, men vil bruke tid på å finne ut kva vegen vidare blir.

(©NPK)