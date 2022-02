80 har forlate Ap etter Innlandet-vedtak

innenriks

I tillegg til omtrent 80 utmeldingar, har det vore rundt 10 innmeldingar, opplyser partisekretær Kjersti Stenseng til Aftenposten.

– Vi skal ha stor forståing og respekt for at folk er usamde. Debatten om Innlandet har skapt splitting og usemje, seier ho. Stenseng legg til at det lenge har vore ein krevjande debatt i Ap om fylkesreforma som partiet stemde imot.

Onsdag var Ap avgjerande då fylkestinget i Innlandet gjekk for å føre vidare det samanslåtte fylket, trass i eit knapt fleirtal for deling i ei folkeavstemming om saka. Vedtaket vart fatta med 52 mot 50 stemmer.

Arbeidarpartiet var i utgangspunktet òg mot folkeavstemminga, der 51 prosent stemde for deling.

