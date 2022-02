Påstand om fengsel i tre og eit halvt år for IS-tiltalt kvinne

innenriks

Ifølgje Aftenposten er påstanden som torsdag vart lagd ned i Borgarting lagmannsrett, likelydande med dommen frå Oslo tingrett. Der var påstanden fengsel i fire år.

I tingretten vart kvinna dømd for deltaking i IS mellom 2013 og 2019. Ho nekta straffskuld både den gongen og då saka ankesaka starta. Kvinna er tiltalt for å ha passa barna medan ektemannen var ute og kriga for IS i Syria.

Kvinna og barna hennar vart henta heim til Noreg i januar 2020, noko som førte til at Frp trekte seg ut av Solberg-regjeringa.

