Oslo lyssett rådhuset i blått og gult

– Vi gjer dette som ein liten, men symbolsk handling i solidaritet med folket i Ukraina. Tankane mine går til alle menneska som lever i frykt og fare i Ukraina no, og familien og vennene deira både i Oslo og andre stader i verda, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

– At vi i 2022 har ein makthavar som invaderer eit anna land med mål om å erstatte den lovleg valde regjeringa, er avskyeleg. Vi i Oslo står sjølvsagt klare til å yte all den hjelp vi kan. Vi gjer no Oslo klar til å ta imot flyktningar frå Ukraina. Det er òg avgjerande at vi har solidaritet med og gjer det vi kan for å hjelpe dei millionane av menneske som blir igjen i landet, seier byrådsleiaren.

Lyssetjinga vil vere aller best synleg frå Borggården ved Fritjof Nansens plass.

Fleire andre byar har markert solidaritet med Ukraina på same måte. I Berlin vart Brandenburger Tor lyssett onsdag kveld, i Paris rådhuset og i USA Empire State Building i New York.

