Mange samla seg ved Russlands ambassade i solidaritet med Ukraina

Ukrainske flagg vaia, men ei rekkje norske organisasjonar og parti var òg til stades, blant dei Sjukepleiarforbundet. Blant appellantane var AUF-leiar Astrid Hoem.

– I heile min generasjons oppvekst har Europa vore på rett veg. Demokratiet, menneskerettar og folkeretten har vorte styrkt. I dag tidleg vakna vi opp til at det gjekk dramatisk i feil retning. Vi står samla her i dag fordi ei ukrenkjeleg grense har vorte broten, sa ho.

– Ukraina har ikkje gjort noko for å fortene den russiske aggresjonen. Uskuldige menn, kvinner og barn møter no ei mørk framtid. Vi står skulder ved skulder med det ukrainske folket, sa ho.

Også MDGs Rasmus Hansson talte.

– Takk for at de har komme for å vise solidaritet med Ukraina. Nokre av oss har dessverre stått her før, då Sovjetunionen invaderte Tsjekkoslovakia, og då Sovjetunionen invaderte Afghanistan. Eg hadde trudd at eg skulle få sleppe å stå her ein gong til, sa han.

Han ønskjer at Noreg skal vise Ukraina og det ukrainske folket all mogleg støtte og solidaritet.

– Vi skal ta imot ukrainarar som må flykte, og som treng ein stad å vere før dei kjem heim. For Ukraina skal igjen bli fritt. Denne krigen skal ende med ukrainsk siger og fridom og med nederlag for dei som trur at aggresjon og imperialisme er nokon farbar veg i historia, sa Rasmus Hansson.

