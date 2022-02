Justisministeren: Inga endring i trusselbiletet – men folk må vere årvakne

innenriks

– Eg kjenner sterkt med det ukrainske folket som er brutalt angripne, trass i ønsket sitt om fred og diplomati, seier statsråden torsdag ettermiddag.

– Eg vil understreke at vi ikkje ser teikn til endring av trusselbiletet i Noreg som følgje av krigshandlingane i Ukraina. Norske styresmakter har følgt utviklinga løpande og vil halde fram med å følgje situasjonen tett, seier ho.

– Russland – ein kjend trusselaktør

Justis- og beredskapsministeren viser samtidig til at dei nasjonale trusselvurderingane så seint som 11. februar peika på at Russland er ein kjend trusselaktør for Noreg, og at den generelle trusselen om mellom anna cyberangrep står ved lag.

– Vi oppmodar derfor til auka vaktsemd i denne situasjonen. Både PST og Etterretningstenesta har åtvara mot statlege etterretningsoperasjonar i sine opne trusselvurderingar. Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) har òg komme med klare råd til verksemder om å førebyggje og hindre cyberangrep, seier ho.

Ingen migrasjonsauke

Emilie Enger Mehl meiner at Noreg må ta ekstra vare på ukrainarar som er i Noreg. Så langt har styresmaktene ikkje sett nokon auke i migrasjon mot Noreg som følgje av situasjonen.

– På generelt grunnlag følgjer vi med på migrasjonsbiletet i verda rundt oss og har beredskapsplanar på dette området. Vi vil framleis ha dialog og samarbeid med Europa, både generelt og i lys av utviklinga i Ukraina, seier justis- og beredskapsministeren.

(©NPK)