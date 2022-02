Ingen indikasjon på at nokon vart tekne av snøskred ved skitrekk i Stranda

innenriks

Møre og Romsdal politidistrikt melde om skredet klokka 16.45 torsdag ettermiddag. Det gjekk like vest for trekket på Furset-sida, opplyser operasjonsleiar Per Åge Ferstad til NTB.

Ein luftambulanse med ein underhengande skredsøkjar gjennomførte eit overflatesøk i området, men det var ikkje observert spor inn mot rasstaden frå dei som melde frå, sa operasjonsleiaren.

Ved 19-tida melde politiet at aksjonen blir trappa ned.

– Det er ingen indikasjon på at nokon er tekne av skredet. Overflatesøk med helikopter er utført. Det er ikkje forsvarleg å fysisk ta seg inn i skredområdet på grunn av stor rasfare, tvitra politiet.

