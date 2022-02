Hovudindeksen på Oslo Børs fall 1,18 prosent

innenriks

Omtrent alle børsar både i Asia, Europa og USA fall etter Russlands angrep på Ukraina, men Oslo Børs dempa fallet på grunn av at oljeprisen steig med over 7 prosent og blir omsett for over 103 dollar fatet.

Ifølgje E24 er det første gong sidan 2014 at oljeprisen er over 100 dollar fatet.

I Moskva fall børsen med nesten 50 prosent tidlegare på dagen, for å ende opp med nesten 30 prosent i minus.

I tillegg til oljeprisen, som ved børsslutt låg på 103,6 dollar fatet, steig òg prisen på andre råvarer, slik at råvareselskap som Equinor, Aker og Norsk Hydro steig kraftig og var med på å dempe fallet.

Børslokomotivet Equinor steig med 4,2 prosent, medan Aker BP steig med 7,4 prosent. Norsk Hydro steig med 3,3 prosent.

Blant dei andre større selskapa på hovudindeksen var det berre negative tal å sjå. DNB fall med 7 prosent, Telenor med 4,7 og Mowi med 4,3 prosent.

Oljeselskapet Interoil og energiselskapet Vår Energi steig mest torsdag med høvesvis 11 og 10,5 prosent, men begge med relativ låg omsetning i aksjane.

I Europa elles enda DAX 30 i Frankfurt ned 4,2 prosent, medan CAC 30 i Paris og FTSE 100 i London begge fall med 4 prosent.