Forsvaret gjekk gjennom planverket før jul – høg beredskap

– Før jul sette vi i verk nokre tiltak, som var å saumfare og sjekke samband, sjekke planverket vårt og auke vaktsemda. Det er for å vere sikker på at vi har kontroll i nærområda våre. Men vi har ikkje sett noko utanom det normale i nærområda våre, seier brigadar Eystein Kvarving, talsperson til forsvarssjef Eirik Kristoffersen, til Forsvarets Forum.

Russiske styrkar gjekk til angrep på Ukraina natt til torsdag. Ukrainas utanriksminister Dmytro Kuleba skuldingar Russland for å ha gått til full krig.

– Dette er først og fremst ei sak som blir handtert politisk på høgaste nivå, seier Kvarving om Russlands angrep på Ukraina.

– Øving som planlagt

På spørsmål om øvinga Cold Response blir no gjennomført som det er brote ut krig, seier Kvarving:

– Det er for tidleg å seie, men vi har heile tida sagt at Cold Response går som planlagt.

Øvinga finn stad på Austlandet og i Nord-Noreg frå midten av mars. Forsvaret har heile tida presisert at øvinga har vore planlagd i fleire år, og at Russland er informert om aktiviteten.

– Forsvaret har beredskap for at krisesituasjonar kan utvikle seg. Vi følgjer utviklinga nøye og tilpassar beredskapen dersom det blir behov for det, seier forsvarssjef Eirik Kristoffersen i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

– Tett dialog med allierte

Forsvarssjefen har tett dialog med norske styresmakter og allierte om situasjonen i Ukraina.

– Noreg og Nato står samla. Forsvaret har mellom anna bidrag i Litauen, ein fregatt i Middelhavet og Quick Reaction Alert (QRA) beredskap frå Evenes. Vi bidreg ikkje minst ved nærværet vårt her heime, i heile landet på Natos nordflanke, seier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

