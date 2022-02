innenriks

Det viser tal frå SSB onsdag.

Ifølgje E24 er det ny rekord, og lakseprisen er no 72 prosent høgare enn på same tid i fjor. Den førre rekorden lydde på 78,20 kroner per kilo, og vart nådd i veke 1 i 2020.

Samtidig var eksportkvantumet på fersk laks i veke 7 på 17.933 tonn. Det er ein auke på 1,4 prosent samanlikna med veka før, då volumet var på 17.680 tonn.

I veke 7 vart det òg eksportert 428 tonn frosen fisk, til ein pris på 70,36 kroner per kilo.

